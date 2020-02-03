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Yarı yıl tatil bitti trafik yoğunluğu arttı

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu da arttı.

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu da arttı. Yoğunluk sabahın erken saatlerinden itibaren kendisini göstermeye başladı.


Okulların kapanmasıyla birlikte az da olsa rahat bir nefes alan İstanbul trafiğinde yarıyı tatilinin sona ermesinin ardından yeniden yoğunluk yaşanmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğunluk nedeniyle sürücüler adım adım ilerlemek zorunda kaldı. Sabah saat 7:30 da yüzde elli olan trafik yoğunluğunun önümüzde ki dakikalarda daha da artması bekleniyor.

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