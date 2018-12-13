Yarım milyon kadın dijital geleceğe hazırlanıyor

Vodafone'un kadın müşterileri için geliştirdiği 'Vodafone Altın Kulüp' programının üye sayısı 500 bine ulaştı.

Türkiye'nin dijitalleşmesine faaliyet gösteren, kadın müşterilerini dijital geleceğin imkanlarıyla buluşturmak amacıyla geliştirdiği 'Vodafone Altın Kulüp' programının üye sayısı 500 bine ulaştı. Yapılan şirket açıklamasına göre, bu programla, e-ticarete özel indirimli alışverişlerden kadınların sevdiği uygulamaların sınırsız sunulduğu internet paketlerine ve kadınlara özel mobil servislere kadar birçok özel fırsat ile kadınları dijital geleceğe hazırladığını belirtti.

“Hedefimiz 1 milyon üye”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Altın Kulüp ile kadınlara hem tüketici dostu internet hem de bütçe dostu çözümler sunduklarını belirterek, “Vodafone Altın Kulüp' programımız 500 bin üyeye ulaşarak önemli bir başarı kaydetti. Hedefimiz, bu sayıyı 1 milyona çıkarmak. Bu program çatısı altında kadınlara özel yeni teklif ve avantajlar sunmaya devam ediyoruz. Tüm kadınların katılabildiği ‘Vodafone Altın Kulüp' programı kapsamında kadın müşterilerimize çok özel fırsatlar sunuyoruz. Ayakkabıdan küçük ev aletlerine, geniş bir yelpazede sunduğumuz özel indirimlerle Vodafone'lu kadınların yükünü hafifletmek istiyoruz ve kadın müşterilerimizi ‘Vodafone Altın Kulüp'ün ayrıcalıklarından yararlanmaya davet ediyoruz.”şeklinde konuştu.

Kadınlara özel yeni indirimler

Yapılan bilgilendirmede; Vodafone Altın Kulüp üyesi kadınlara, yeni marka işbirlikleri ile çeşitli mağazalarda ve ürünlerde indirim sağlanıyor. Ayrıca; üye kadınlar, kendileri için özel olarak tasarlanmış tarife ve internet paketlerinden de yararlanabilecekler. Vodafone Altın Kulüp üyesi kadınlara mobil uygulamaların yanı sıra çeşitli bilgi ve gelir servisleri de sunulacak. Üyeler, Kırmızı Işık ve İlk6Yıl mobil uygulamaları ile Kadın Sağlığı ve Bilgi Servisi, Hamileyim SMS Bilgi Servisi, Altın Sırlar Bilgi Servisi, Bebeğim ve Ben Bilgi Servisi ve Önce Kadın İlan Servisi'nden yararlanabilecek.