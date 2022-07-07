‘Yarını Kodlayanlar', BM Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu'nda yer aldı

‘Yarını Kodlayanlar' projesi, geçen yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nin ardından bu yıl 2'nci kez Birleşmiş Milletler'in (BM) konuğu oldu. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu'nda yer alan proje için düzenlenen online oturumda, ‘Yarını Kodlayanlar'ın 6 yıllık yolculuğu ve elde edilen başarı hikâyeleri paylaşıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından çocukları dijital geleceğe hazırlama hedefiyle hayata geçirilen ‘Yarını Kodlayanlar' projesi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'nin dört bir yanında 260 bini aşkın çocuğa ulaşan proje, geçen yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nin ardından bu yıl da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu'nda yer aldı. Projeye özel olarak online ortamda gerçekleştirilen oturuma Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen ve Yarını Kodlayanlar Gönüllü Eğitmeni Melike Su Uzun konuşmacı olarak katıldı. Oturumda, projenin 6 yıllık yolculuğu ve elde edilen başarı hikâyeleri paylaşıldı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Hasan Süel, “Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 6 yıl önce başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar' projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Teknolojiyi insanlığın iyiliği için, toplumun sosyal bir ihtiyacına cevap vermek için nasıl kullanabiliriz diye düşündüğümüz bir dönemde, dedik ki, biz önce insanların teknoloji okuryazarlığını, teknolojiye olan yatkınlığını artırmak için bir proje yapalım ve çocuklardan başlayalım. Böylece, Ağustos 2016'da Habitat Derneği işbirliğiyle 7-14 yaş arasındaki çocuklarımıza dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretmeye başladık. ‘Yarını Kodlayanlar' projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 260 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik. Önümüzdeki yıl öğrenci, öğretmen ve aileler dahil 92 bin kişiye daha teknoloji eğitimi vermeyi hedefliyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar' projemiz çocuklarımız, velilerimiz ve gönüllülerimiz üzerinde önemli ve olumlu yönde değişimler oluşturmaya devam ediyor. Bu yıl üçüncü kez yayınladığımız sosyal etki raporuna göre, proje kapsamında son 1 yılda elde ettiğimiz toplam sosyal değer yaklaşık 14 milyon TL oldu. Projeye yaptığımız her 1 TL'lik yatırımın 7,7 TL değerinde sosyal getiri oluşturduğunu gördük. Geçen yıl projemizi Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nde tüm dünyaya tanıtma imkânı bulmuştuk. Bu yıl da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu'na katılarak ikinci kez Birleşmiş Milletler sahnesinde yer almanın gururunu yaşıyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar' çatısı altında genç nesilleri dijital geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.”

‘Yarını Kodlayanlar' projesiyle Türkiye'deki dijital uçurumu kapatmak için çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Civan Sözkesen, “Vakıf ile birlikte 6 yıl önce başladığımız projemizde çocukların sadece tüketen değil, teknolojiyi bilen ve üreten bir nesil olması için tüm eğitimlerimizi ve etkinliklerimizi yaygınlaştırıyoruz. Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz hackathon'lar ve fikir maratonları ile çocukların projede öğrendiği bilgileri çocuklarla birlikte küresel sorunları çözmek için kullanmanın yollarını gösteriyoruz. Pandemi dönemi birçok alanı etkilediği gibi örgün eğitimi de derinden etkiledi ve çevrimiçi ortamda verilen eğitim faaliyetlerinin başlaması ile eğitimde fırsat eşitliğini de her zamankinden daha çok tartışmaya başladık. Bu dönemde dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın eğitim ve teknolojiye erişim durumları daha da zorlaştı. Tüm bu sebeplerden dolayı, özellikle kırsal bölgelerdeki çocuklarımıza eğitimde daha fazla fırsat eşitliği sağlamak ve teknolojiye erişimlerini kolaylaştırmak adına ‘Yarını Kodlayanlar' projemizin içeriğini genişlettik ve ülkemizin farklı noktalarındaki 30 köy okuluna tam donanımlı teknoloji sınıfları açtık. Bu sene 15 köy okuluna daha destek vereceğiz. Projemizin etkilerini sosyal etki analizi ile de görmüş olduk. Projeye yapılan yatırımın etkisi yüzde 75 artarak 7,7'ye ulaşmış oldu. Eğitimlerin içeriklerini geliştirmek için yer aldığımız uluslararası organizasyonların yanı sıra bu sene Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu'na da katılarak kendi bilgi birikimimizi diğer ülkelere aktarma fırsatını yakalamış olduk. ‘Yarını Kodlayanlar' ile ülkemizdeki dijital uçurumu kapatmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

260 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

Yapılan açıklamaya göre, ‘Yarını Kodlayanlar' projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, üreticiliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkânı sunuluyor. Son 1 yılda 14 milyon TL'lik sosyal değer elde edilen proje için yapılan her 1 TL'lik yatırım 7,7 TL'lik sosyal getiri sağladı. Bugüne kadar 81 ilde 260 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında önümüzdeki bir yılda öğrenci, öğretmen ve aileler dahil 92 bin kişiye daha teknoloji eğitimi verilmesi hedefleniyor.