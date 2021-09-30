'Yarını kodlayanlar' projesinden köy okullarına teknoloji sınıfları

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından 5 yıl önce hayata geçirilen 'Yarını Kodlayanlar' projesinde yeni bir adım daha atıldı. Proje kapsamında, kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 20 köy okulunda teknoloji sınıfları açıldı. Ekim sonuna kadar toplam 30 okula ulaşması hedeflenen projede, bir yılda toplam 6 bin çocuğa kodlama başta olmak üzere çeşitli teknoloji eğitimleri verilecek.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesinde, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Beşinci yılına giren projede, kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 20 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları açıldı. Projeksiyon cihazı, 3D kalem, bilgisayar, 3D yazıcı, eğitim ve STEM kitleri, Zoom iletişim ve etkinlik araçlarının yer aldığı sınıflarda öğrencilere kodlama başta olmak üzere çeşitli teknoloji eğitimleri verilecek. Ekim sonuna kadar toplam 30 okula ulaşması hedeflenen projede, bir yılda 60 öğretmenle çevre köyler dahil olmak üzere toplam 6 bin çocuğa ulaşılacak. Ayrıca, ailelere yönelik düzenlenecek özel buluşma ve eğitimlerle yaklaşık 2 bin 500 veliye ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında kırsalda kurulan teknoloji sınıfları için, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Cüre, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ve sanatçı Aras Bulut İynemli'nin katılımıyla Kocaeli Derince İshakcılar Ortaokulu'nda açılış töreni düzenlendi.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şöyle konuştu: “Şirket olarak, yaptığımız her işin bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Çocukların teknoloji okuryazarlığını artırmak hedefiyle 5 yıl önce Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar' projesiyle bugüne kadar 81 ilde 195 bine yakın çocuğumuza kodlama öğrettik. Geçtiğimiz Nisan ayında önemli bir adım daha atarak, ülkemizin farklı noktalarındaki 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları açacağımızı duyurmuştuk. Bugün de bu sözümüzü tutmanın ve toplam 20 köy okulunda teknoloji sınıflarımızı öğrencilerimizin kullanımına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geriye kalan 10 okulumuzda da Ekim sonuna kadar teknoloji sınıflarımızı açmayı hedefliyoruz. Köy Okulları projesinde öğrenci, öğretmen ve velileri kapsayan 3 farklı eğitim programı uyguluyoruz. Bu programlarla, önümüzdeki bir yıllık süreçte, 30 ilde toplam 60 öğretmenle çevre köyler dahil olmak üzere 6 bin çocuk ve 2 bin 500 veliye ulaşmayı hedefliyoruz. Köy okullarında kurduğumuz teknoloji sınıflarıyla, dijitalleşmeye ihtiyacı olan ama erişim imkanı olmayan öğrencilerimiz için bir fırsat penceresi açmanın, teknolojiyi çocuklarımızın ayağına getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sınıflarımızdan hepimizi gururlandıracak yeni başarı hikayelerinin çıkması, en büyük dileğimiz. Teknolojinin gücünü kullanarak çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için kaynaklarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz".

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, “Teknolojinin sadece kullanıcısı değil aynı zamanda üreticisi de olacak genç nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak için 5 yıl önce işbirliğiyle başlattığımız projemizin kapsamını her geçen gün artırmanın haklı sevinci ve gururu içerisindeyiz. Bu bağlamda, ülkemizin farklı noktalarında çeşitli köy okullarına tam donanımlı teknoloji sınıfları kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın eğitim ve teknolojiye erişim durumları daha da zorlaştı. İnanıyoruz ki bu sınıflar vesilesiyle çocuklarımızın bilgiye erişimi, teknolojiyle öğrenme yolları kolaylaşacak ve 21. yüzyılın gerektirdiği yetkinlikleri kazanabilmek adına imkanları artacaktır. Çünkü biliyoruz ki 21. yüzyıl yetkinlik sahibi bireylerin toplumları dönüştüreceği bir zaman dilimi olacaktır. İçerikleri zenginleşen ve daha fazla çocuğun yararlanacağı bu değerli proje ile toplumları dönüştüren ve liderlik eden bireylerin ortaya çıkmasına destek olacağız" dedi.

Aras Bulut İynemli ise şunları söyledi: “Dijital gelecekte çocuklarımızın en önemli gereksinimlerinden biri kodlama bilgisi olacak. Bu bilgiyle dijital dünyaya yön verebilecekler. Kodlama, artık evrensel bir dil. Dolayısıyla, tüm çocukların kodlamayı öğrenmesi önem taşıyor. Bugün açılışı yapılan teknoloji sınıfları da köy okullarında okuyan çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sunması bakımından çok kıymetli. Bu projeyi gönülden destekliyorum. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'ne çocuklarımıza kazandırdıkları tüm imkânlar için teşekkür ediyorum".

Toplam 30 ilde kurulacak

Proje kapsamında teknoloji sınıfı kurulan köy okullarının bulunduğu iller şöyle: Kocaeli, Trabzon, Çankırı, Karaman, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Burdur, Amasya, Ordu, Ardahan, Kars, İstanbul, Bilecik, Bolu, Ankara ve Sivas. Ekim sonuna kadar Tunceli, Siirt, Hakkari, Van, Şırnak, Adana, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde de kurulumların tamamlanması hedefleniyor.

3 ana başlıkta 35 farklı konuda eğitim

Teknoloji sınıflarında öğrencilere 3 ana başlıkta 35 farklı konuda eğitim alma imkânı sunuluyor. Buna göre, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine “İlk Kodumu Yazıyorum”, “Kendi Kuklamı Çiziyorum”, “Görsel Efektler”, “Kendi Oyunumu Tasarlıyorum”, “Balık Avı Oyunu” gibi başlıklar altında Scratch eğitimleri; ilkokul öğrencilerine “Anahtarlık Yapımı”, “Hediye Kutusu Yapımı”, “Desenli Kalemlik Tasarımı”, “Şampiyonluk Kupası”, “Lego Tasarımı” gibi başlıklarda Tinkercad eğitimleri; ortaokul öğrencilerine de “Micro:bit ve Sensörler”, “Dot Matrix Kullanımı”, “İki Buton ile LED Kontrolü”, “Geliştirme Kartı ile Çalışma” gibi başlıklarda Micro:bit eğitimleri veriliyor. Ayrıca, her sınıfta bir bilim kitaplığı köşesi de bulunuyor.

Her okulda 2 öğretmen gönüllü olarak destek verecek

Teknoloji sınıfları için her köy okulunda 2 öğretmen olacak şekilde toplam 60 kişilik özel bir eğitmen kadrosu eğitim süreçlerine destek vermek için gönüllü oldu. Yarını Kodlayanlar Projesi Eğitmen Eğitimi'ne dahil edilen bu öğretmenlere “Scratch ile Kodlama Öğrenme”, “Tinkercad ile Üç Boyutlu Dünyalar”, “Micro:bit ile Elektronik Dünyalar”, “Dijital Pedagoji”, “3D Yazıcı ve 3D Kalemle Üretim” başlıklarında eğitimler verildi. Aylık buluşmalarla öğretmenlere güncel bilgi aktarımının sürdürülmesi hedefleniyor.

Ailelere dijitalleşme eğitimleri

Köy Okulları projesi kapsamında ailelere yönelik özel buluşmalar ve eğitimler de düzenlenecek. Bu buluşmalarda, “Dijitali Güvenli Kullanma”, “E-devlet, E-bankacılık Gibi Elektronik Uygulamalar” ve “Dijital Ebeveynlik” gibi konularda eğitimler verilerek ebeveynlerin 21. yüzyıl yetkinlikleri, dijital dünyada yararlanabilecekleri kaynaklar ve dikkat etmeleri gereken önemli konular hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak.

Köy okullarında kurulan teknoloji sınıfları, “Yarını Kodlayanlar” okulları ve kulüpleri oluşturulmasının yanı sıra okullararası uzman buluşmaları gibi “teknoloji kardeşliğine” yönelik çalışmalar yapılması açısından da fırsat sunacak. Bu sınıflar sayesinde, çocuklarla ve öğretmenlerle derinlemesine eğitim yapmak, çocuklardaki etki ve değişimleri takip etmek, yeni fırsatlar sağlamak ve başarı hikâyeleri oluşturmak mümkün olacak. Aynı zamanda bir paylaşma kültürü oluşturulmasına vesile olacak olan teknoloji sınıfları, 3D yazıcı ve 3D kalem ile kırsalın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye, ortak çalışma kültürünü diğer köylerle birlikte dijital süreçlerle oluşturmaya, sınıfın ve materyallerin başka öğrenciler ve ebeveynler tarafından kullanılmasını sağlamaya da imkân verecek.

195 bine yakın çocuğa ulaşıldı

Projeyle Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkânı sunuluyor. Proje kapsamında 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda oluşturdu. Projeyle bugüne kadar 81 ilde 195 bine yakın çocuğa ulaşıldı.