Yarışların startı çocuklar korkmasın diye tabanca yerine tahtalar birbirine vurularak verildi

Üsküdar'da 14 ilden 2 bin kadar, Görme, İşitme, Zihinsel, Down, Bedensel Engelliler ve Otizm olmak üzere 6 grupta yer alan özel çocuklar engelleri aşmak için koştu. Koşu yarışlarının startı çocuklar korkmasın diye diğer koşu yarışlarının aksine havalı tabanca yerine tahta ile verildi.

13. Özel Sporcular Atletizm Şenliği; Üsküdar Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Gençlik Spor Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle Marmara Üniversitesi Spor Akademisi Kampüsü'nde başladı. 14 ilden 2 bin özel sporcunun katıldığı şenliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Ömer Avcı, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Salih Pınar katıldı.

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 13 yıldır bu güzel organizasyonu devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Üsküdar Belediyesi olarak bir ilki daha başarmanın huzurunu yaşadıklarını belirten Başkan Hilmi Türkmen, "Spor yapmak istisnasız herkesin hakkı. Bu etkinlik de işte bu ana fikirden doğdu. Bu organizasyon 2007 yılında 344 sporcuyla başladı. Bu yıl iki binin üzerinde sporcumuz bizimle. Buradaki mutluluk her şeye değer. Bugün Üsküdar Belediyesi olarak 13'ncüsünü düzenlediğimiz Özel Sporcular Atletizm Yarışması'nın hem başlangıcı hem de müsabakalarının devam edeceği bir gün. Bu yarışma Türkiye'de örneği yok. Üsküdar Belediyesi olarak biz 13 yıl önce başlattık. Ve her yıl aralıksız devam ettiriyoruz. İlk başladığımız yıllarda 300-400 öğrenci vardı. Bugün 2 binin üzerinde öğrencimizle katıldı. Burada İstanbul'un 35 ilçesinden ve 15 ilimizden okullarımızın çocukları var. Burada engelli çocuklarımı atletizm yarışmaları yapıyorlar. Çocuklarımız hayatlarında unutamayacakları 2 gün yaşayacaklar. Bu yarışmanın kaybedeni yok. Yarışmaya katılan herkes kazanıyor. Onların burada olmasından çok heyecanlıyız" dedi. Özel çocukların yarışı izleyenleri heyecanlandırdı. Öte yandan atletizm müsabakalarında start için kullanılan havalı tabanca bu yarışlarda kullanılmadı. Çocukların korkması ve etkilenmemesi için start Başkan Hilmi Türkmen tarafından havalı tabanca yerine tahtaların birbirine vurulmasıyla verildi.