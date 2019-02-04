Yarıyıl tatili bitti, trafik yoğunluğu arttı

Oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zili bugün çaldı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler öğrenim gördükleri okullarının yolunu tuttu. Okul servislerinin yola çıkmasıyla birlikte İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Öte yandan bazı öğrenciler metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına akın etti. Oluşan trafik yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi.