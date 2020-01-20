'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yarıyıl tatilinde çocuklara özel etkinlikler

Sultangazi Belediyesi, yarıyıl tatilindeki çocuklar için dopdolu bir etkinlik programı hazırladı.

Birbirinden eğlenceli tiyatrolar, söyleşiler ve gösteriler çocukları bekliyor.


Milyonlarca öğrenci karnelerini alarak 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamladı. Sultangazi Belediyesi, çocukların tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak için birbirinden renkli etkinlikler hazırladı. Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Kültür-Sanat sezonu kapsamında tiyatrodan söyleşiye, müzikalden çocuk gösterilerine kadar birçok etkinlik minik izleyicilerle buluşuyor.


“Çocukların kültür-sanatla iç içe olmasını önemsiyoruz” diyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sömestr tatilinde çocukların eğlenmesi kadar kaliteli zaman geçirmesi gerektiğini de belirtti. Başkan Dursun, "Çocuklarımızın tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak adına hem eğlenceli hem de eğitici etkinlikler düzenledik. Tiyatro oyunlarıyla çocuklarımızın görerek öğrenmelerini sağlıyor, aynı zamanda yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz. Tüm yavrularımızı kültür- sanat etkinliklerine bekliyoruz" diye konuştu.


Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek gösterilere katılmak için belediyenin internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptırabilir.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.