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Yarıyıl tatiline giren öğrenciler için teknoloji ürünlerinde indirimler

Turkcell, yarıyıl tatiline giren öğrencilere özel çeşitli indirim kampanyaları başlattı.

Pasaj'da bilgisayardan drone'lara, kulaklıktan hoparlöre kadar çok sayıda üründe binlerce liralık indirim yapıldığı açıklandı.



Turkcell, bu yarıyıl tatilinde de öğrencileri unutmadı. Operatör, hobi ürünlerinden bilgisayara kadar binlerce ürünün yer aldığı elektronik pazar yeri platformu turkcell.com.tr/pasaj ve mağazalarda öğrencilerin ihtiyaç duyacağı ürünlerde özel indirimler başlattığını duyurdu.



Verilen bilgiye göre, Turkcell Pasaj'da bu ay sonun kadar sürecek olan kampanya kapsamında cep telefonu, bilgisayar, tablet, drone, kulaklık, hoparlör gibi pek çok üründe 4 bin TL'ye varan indirimler yapıldığı belirtildi. 4 farklı kategoride 30 ürünün indirimli sunulacağı kampanya kapsamında elektronik pazar yeri platformu müşterileri hem peşin indirimli fiyatlardan faydalanabilecek hem de isterlerse ürün tutarlarını tarifelerine yansıtarak taksitli ödeme imkanından yararlanacak. Kampanyaya katılan Turkcell Pasaj müşterilerine 5 bin TL ve üzeri alışverişlerde 150 TL, 10 bin TL ve üzeri alışverişlerde ise 250 TL'lik hediye çeki verilecek.



‘Fırsat Garajı' kampanyası sürüyor


Öğrenciler için hem elektronik pazar yeri platformu hem de operatör mağazalarında başlayan ‘Fırsat Garajı' kampanyası da devam ettiği vurgulandı. Buna göre, 02.02.2021 tarihine kadar sürecek olan kampanya kapsamında bazı tablet, hoparlör ve kulaklıklar indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.



Herkese açık pazar yeri


Verilen bilgiye göre, Tüm operatör müşterilerinin yararlanabildiği kampanya kapsamında Turkcell Pasaj, müşterilerine bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat seçeneği de sağlanıyor. Platformdaki tüm ürünlerde ortalama kargoya verilme süresi ise 1 iş günü. Operatörün satıcılarından alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu ve kartondan üretilen geri dönüşümlü kutularda teslim ediliyor.

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