Yarıyıl tatiline özel programlar

İstanbul'daki AVM'de, yarıyıl tatili boyunca ‘Sömestir'de Doya Doya Eğlence Akasya'da' etkinlikleri kapsamında 18 Ocak'ta başlayarak 26 Ocak'a kadar her gün K'nex yapım atölyesi, Stop Motion film yapım atölyesi, K'Force atölyesi gerçekleşecek. Yapılan duyuruya göre 27 Ocak'tan- 3 Şubat tarihine kadar gerçekleşecek olan Dinamik Festival Etkinlikleri kapsamında ise Kids Zumba, Pound Rockout, Ritim Show düzenlenecek.

Eğitici seminerler ebeveynlere yol gösterecek

27 Ocak Pazar günü Psikolog Ayben Ertem ile ‘Çocuklarımızla Nasıl Oynayalım?', 28 Ocak Pazartesi günü Psikolog Meltem Sezer ile ‘Akran Zorbalığı' ve aynı gün Psikolog Günay Baydaroğulları ile ‘Anne Çocuk Arasında Doğal Bağlanma', 29 Ocak Salı günü Aile Danışmanı ve Eğitim Uzmanı Banu Kaplan Kurtoğlu ile ‘Çocuklarda Duygusal Zeka Gelişimi' 30 Ocak Çarşamba günü Psikolog Sibel Deniz Toledo ile ‘Mükemmel Annelik Yolunda Düştüğümüz Tuzaklar', 31 Ocak Perşembe günü Psikolog Burcu Aydın ile ‘Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?', 2 Şubat Cumartesi günü Psikolog Emel Aktan ile ‘Çocuklarla Konuşamadıklarımız' ve 3 Şubat Pazar günü Psikolog Pınar Haksal Abay ile ‘Çocuklarda Öfke Sorunları' başlıklı psikoloji özelinde seminerler gerçekleşecek.

Ayrıca 29 Ocak Salı günü Uyku Danışmanı Sinem Gerger Akınal ile ‘Uyku Problemlerine Çözümler' ve 31 Ocak Perşembe günü Uzman Doktor Anıl Yeşildal ile ‘Antibiyotiksiz İyileşme Stratejileri' başlıkları altında sağlık yönünde tavsiyeler verilecek.

Alternatif konularda ise 30 Ocak Çarşamba günü Astrolog Bilge Ak ile ‘Doğum Haritası Nedir ve Neden Önemlidir?', 1 Şubat Cuma günü Zeynep Gözübüyük ile ‘Anne Kahvesi' ve ‘Anne-bebek Yogası', 2 Şubat Cumartesi günü Astrolog Bilge Ak ile ‘2019 Neler Getirecek?' başlıklı söyleşiler gerçekleşecek.