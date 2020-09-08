Yasağa rağmen otobüsler akşam saatlerinde de doldu taştı

İstanbul'da akşam saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği dikkat çekerken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıklamıştı. Ancak akşam saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdüğü görüldü.

Kadıköy Bostancı'da işlerinden eve dönmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi. Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve minibüsler durakta bekleyen yolcuları alırken kimileri ise durmayarak yoluna devam etti. Otobüslerin yoğunluğa dikkat çeken vatandaşlar tepki gösterdi.

Abdullah Bozkızıl isimli bir vatandaş, “İstanbul'da yoğunluğun olduğu sabah saatlerinde ayakta yolcu almamak çok zor. Sadece otobüslerle minibüsler bu sorunu çözemez. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ek seferler düzenleyerek bu sorunu ortadan kaldırabilir. Akşam saatlerinde de bu yoğunluk oluyor. Bu sadece minibüs ve otobüslerle bitecek bir şey değil, her tarafta yoğunluk var. Eğlence sektörleri açık. Toplum tamamen entegre olmalı bu sorun ortadan kalkabilsin” diye konuştu.