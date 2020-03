Yasağa uyan İstanbullular evde kaldı

Pazar sabahı İstanbul sokaklarının bomboş olduğu görülürken, Galata Köprüsü'nde genç bir kadın, köpekleriyle sabah sporu yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle, sahillerde spor ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklanırken, uyarıları dikkate alan İstanbullular bu kez dışarıya çıkmadı. Mega kentin en kalabalık noktaları olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Beşiktaş Meydanı ile Galata ve Unkapanı Köprüsü boş kaldı. Balık tutan ve spor yapan vatandaşların akınına uğrayan sahil ve köprülerde bu pazar birkaç kişi dışında kimse görülmedi.

Genç kadın Galata Köprüsü'nde spor yaptı

Öte yandan, son gelen yasaklarla birlikte Galata Köprüsü adeta sessizliğe gömüldü. Tek bir balıkçının bile olmadığı köprüye sokak köpekleriyle gelen Yeliz Öztemur, fotoğraf çekerek spor yaptı. Köprü boyunca koşan genç kadın, “Sahiller kapatıldı ama bir şekilde spor yapmak istiyoruz. Açıkçası şaşırmadım, şu anda balık tutmak yasak olduğu için kimse yok, öyle de oldu. Olabildiğince erken çıkmaya çalışıyorum. Kimse olmadan bir an önce eve gidip kapanayım diye. Sokak köpeklerini besliyorum sonra biraz yürütüp eve götürüyorum. Aslında bu da yanlış farkındayız ama hava almamız lazım. Eskiden dolu olurdu ama umarım bir an önce virüs geçer her şey mahvoldu. Vatandaşlara evde kal desem absürt olacak çünkü ben evdeyim. Kısıtlamadan ziyade sokağa çıkma yasağı gelirse iyi olur” dedi.

İBB trafik yoğunluk haritasındaki yoğunluğun ise bu hafta yüzde 9'a gerilediği gözlendi.