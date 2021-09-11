Yasağı dinlemediler, Sazlıbosna Barajı'nda ağ ile balık tuttular

İstanbul Arnavutköy'de ağ atarak balık tutmanın yasak olduğu Sazlıbosna Barajı'nda ağ ile balık tutan 2 kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de ağ atarak balık tutmanın yasak olduğu Sazlıbosna Barajı'nda 2 kişi balık tuttu. Ağ ile avlanma yasağını dinlemeyen kişiler baraja ağ atarak balık tutarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, sadece olta ile balık tutmanın yasak olmadığı baraj ağ atıldığı görülürken, polis ekipleri kişileri tespit etmek için inceleme başlattı.