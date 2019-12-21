Yasak a?k ya?ad??? adam? ?ld?r?p intihar etmi?ti, cenazeler Adli T?p'a kald?r?ld?

Zeytinburnu'nda, yasak a?k ya?ad??? adam? silahla vurarak ?ld?rd?kten sonra intihar eden kad?n ve adam?n cenazeleri Adli T?p Kurumuna g?nderildi.

Olay, saat 16.00 s?ralar?nda Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelmi?ti. ?ddiaya g?re, site i?erisindeki 20 katl? bir apartman?n 2'nci kat?nda mali m??avirlik yapan Selahattin Beyda?l?'n?n (54) yan?na g?n?l ili?kisi oldu?u ?ne s?r?len B?rgen G?ne? (46) geldi. Bir s?re sonra B?rgen G?ne?, hen?z bilinmeyen bir sebeple evli ve ?ocu?u olan Selahattin Beyda?l?'ya ait silah? alarak, Beyda?l?'n?n ?nce g??s?ne ard?ndan da kafas?na ate? ederek ?ld?rd?kten sonra, ayn? silahla intihar etti.

Otomobil ?zerinde inceleme yap?ld?

Ya?anan olay sonras? olay yerine gelen polis ekipleri ?evrede g?venlik ?nlemi ald?ktan sonra inceleme ba?latt?. Evde yap?lan inceleme sonucunda Selahattin Beyda?l?' ya ait otoparkta bulunan otomobil ?zerinde inceleme yap?ld?. Ekiplerin ara? ve evde yapt?klar? incelemelerin ard?ndan iki ?ahs?n cenazesi Adli T?p Kurumuna kald?r?ld?.