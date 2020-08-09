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Yasak kararına uymadılar: 2 bin 700 TL para cezası kesildi

İstanbul’da Covid-19 tedbirleri kapsamında yasaklanan asker uğurlama törenlerine uymayan bir grupta bulunan 3 araç sürücüsüne, toplamda 2 bin 700 TL para cezası kesildi.

İstanbul'da Covid-19 tedbirleri kapsamında yasaklanan asker uğurlama törenlerine uymayan bir grupta bulunan 3 araç sürücüsüne, toplamda 2 bin 700 TL para cezası kesildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, “Asker Uğurlama” konusu ile ilgili alınan tedbirler kapsamında dün akşam uygulama yaptı. Ekipler, Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa-Hasköy tüneli çıkışında asker uğurlama konvoyu görüldüğü ihbarı üzerine olay yerine gitti. Konvoy Turabi Baba Caddesi üzerinde durduruldu.


Konvoyda bulunan araç sürücüleri Sezer U., Kubilay Sancak A. ve Emre D. isimli şahıslara 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden ayrı ayrı 900 TL'den toplam 2 bin 700 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

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