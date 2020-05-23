Yasak olmasına rağmen çocuklarını markete getiren babaya ceza

Eseneyurt'ta bir anne baba yasağa rağmen yaşı küçük 3 çocuğunu markete alışverişine getirdi. Markete alınmayan çocuklarını arabada bırakan anne baba, alışverişe gitti. Ancak uzun süre bekleyince korkarak ağlamaya başlayan çocukları gören vatandaşlar polisi aradı. Markete gelen polis ekipleri, babaya 3 bin 180 TL ceza kesti.

Olay, Esenyurt'ta saat 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye eşi ile birlikte market alışverişine giden adam, yasak olmasına rağmen çocuklarını da yanında götürdü. Çocuklar markete alınmayınca arabaya bırakan adam kısa sürede döneceklerini söyledi. Ancak market alışverişi uzayınca arabada beklemek zorunda kalan çocuklar korkup ağlamaya başladı. Çocukların durumunu gören vatandaşlar, yanlarına giderek yardım etmeye çalıştı. Anne babalarının markette olduğunu öğrenen vatandaşlar, içeri girerek aramaya başladı. Bu sırada bir vatandaş da durumu polise bildirdi.

Olay yerine kısa sürede polis ekipleri geldi. Polis ve vatandaşlar çocukları teselli etmeye çalışırken, bir yandan da anne babaya ulaşmaya çalışıldı. Kısa süre sonra marketten çıkan baba arabanın yanına geldi. Polis babaya kısıtlamaya rağmen çocuklarını dışarı çıkardığı için 3 bin 180 lira para cezası kesti. Polis ceza yazarken çocuklarına annesi ise polisin elini tutarak cezayı engellemeye çalıştı.

Çocukları teselli eden bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, "Geçiyordum ağladıklarını gördüm. Anne babasının markette olduklarını söylediler bende markette anons yaptırdım çıkmadılar. Polisi aramak zorunda kaldım çıktı geldi sonra anne babası 1 saat beklediler" dedi.