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Yaşam Akademisi Mart programını açıkladı

Alanında uzman isimlerin konuşmacı olduğu Yaşam Akademisi, Mart ayında ilgi çekici konuları ele alacak.

Ayın ilk konuşmacısı 6 Mart Çarşamba günü, homeopati konusunda uzmanlaşan Murat Öztürk olacak. Ardından 13 Mart Çarşamba günü ‘Astroloji yaşadıklarımızın sebebi değildir' başlıklı söyleşisiyle Osman S. Börütecene Akasya'nın konuğu olacak.



Dinleyicilerine hayata dair merak edilen birçok konuyu uzmanından aktaran Yaşam Akademisi söyleşileri her Çarşamba Akasya'da ziyaretçilerle buluşuyor. Yapılan bilgilendirmede; Mart ayının ilk konuğu homeopati alanında uzmanlaşan Murat Öztürk olacak. 6 Mart Çarşamba günü Öztürk, bir hastalığın, hastalık belirtilerini sağlam bir insanda ortaya çıkarabilecek maddelerin çok düşük dozlarda hastaya verilmesiyle tedavi edilebileceği inancına dayanan bir alternatif tıp yöntemi olan homeopati üzerine soruları yanıtlayacak. Öztürk ile söyleşi aynı gün akşam ikinci bir oturumla tekrarlanacak.



Mart ayının ikinci konuğu ise ‘Astroloji yaşadıklarımızın sebebi değildir' başlıklı söyleşisiyle Osman S. Börütecene olacak. 13 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek söyleşide güneş burçları ve hakkında bilinen genel geçer yargılar değil, kişiye özel doğum haritaları üzerine keyifli bir sohbet işlenecek. Konukların sorularının da yanıtlanacağı söyleşide astrolojinin gerçek yönü konuşulacak.



20 Mart Çarşamba günü ise Alman oyuncu ve yazar Jörg Menke, 'Hayata dair aradığın cevaplar için' başlıklı söyleşisiyle, 27 Mart Çarşamba günü ise meditasyon üzerine uzmanlaşan Ömer Mutlugün Mart ayının son konukları olacak.

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