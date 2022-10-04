Yaşam Akademisi'nde ‘Sağlıklı ve Uzun Bir Yaşamın Sırları' konuşuldu

Yaşam Akademisi'ne bu ay Dr. Ayşegül Çoruhlu misafir oldu. Dr. Çoruhlu, bilgilerini ve tecrübelerini Akbatı ziyaretçileri ile paylaşarak sorulan soruları cevapladı.

Akbatı'da her ay birbirinden keyifli konukları ağırlamaya devam eden Yaşam Akademisi kapsamında Dr. Ayşegül Çoruhlu sevenleri ile bir araya geldi. Sağlıklı yaşam uzmanı Dr. Çoruhlu, 29 Eylül'de gerçekleşen etkinlikte misafirlere ‘Sağlıklı ve Uzun Bir Yaşamın Sırları' konusunda birbirinden farklı bilgiler verirken, merak edilenleri de cevapladı.

İnsanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak masaj, nefes terapisi gibi aktiviteleri bir görev olarak benimsemeleri gerektiğine belirten Dr. Ayşegül Çoruhlu, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı'na da atıfta bulunarak, “Sağlıklı bir insanın bile meme ve kanser gibi belli kontrolleri düzenli olarak yaptırması gerekiyor. İyi beslenmeli ve ideal kilonuzu korumalısınız. Genetik etkenleri göz önünde bulundurarak önlemlerinizi almalısınız. Annenizde, teyzenizde var olan rahatsızlıklara sizin de genetik yatkınlığınız olabilir. Günlük olarak ihtiyaç duyduğunuz D vitamini, magnezyum gibi önemli takviyeleri mutlaka almalısınız” şeklinde konuştu.