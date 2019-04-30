Yaşam Akademisi'nin Mayıs programı belli oldu

Yaşam Akademisi Akbatı'da Mayıs ayı programı belli oldu.

Yaşam Akademisi Akbatı'da Mayıs ayında da iki uzmanı konu edecek. Ek Biç Ye İç organizasyonuyla kentte doğal gıda yetiştirmek üzerine söyleşiler düzenleyen Burcu Arıkan, 2 Mayıs Perşembe günü yerel, organik ve damak tadına uygun gıdaları yetiştirmenin en pratik tüyolarını anlatacağı ‘Kompost Atölyesi'ni gerçekleştirecek. Akademisyen ve eğitmen Doç. Dr. Ufuk Çakmakçı ise 16 Mayıs Perşembe günü ‘Yaşama Sanatı' başlıklı söyleşisinde bireylerin mutluluk arayışını ve çözüm önerilerini anlatacak.

Doğal beslenmeyi lüks olmaktan çıkararak kentte yerel, organik ve damak tadına uygun besinlerin üretilmesi yönünde faaliyet gösteren Ek Biç Ye İç isimli ekibin üyesi Burcu Arıkan, Kompost Atölyesi ile yenebilir bir takım atıkların, ağaç, dal, yaprak parçalarının çürütülmesi, öğütülmesi sonucu elde edilen doğal gübre yapımını anlatacak. Bu gübreyle sebze, meyve ya da çiçek yetiştirirken kullandığınız toprak zenginleşiyor, toprağın iyi hava alabilmesi, işlenebilmesi kolaylaşıyor. Yaşam Akademisi kapsamındaki söyleşi, 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek.

Tarım veya çiçek yetiştirme için kullanılacak olan toprağın yapısını zenginleştirmek ve düzenlemek için kullanılan kompostu üretmenin püf noktalarını anlatacak olan Arıkan, aynı zamanda atıkların da geri dönüştürülmesini, ‘çöp' olmamasını aktaracak.

Konsantrasyon ve farkındalık üzerine Uzakdoğu temelli çalışmalar yapan Doç. Dr. Ufuk Çakmakçı ise 16 Mayıs Perşembe günü, Yaşam Akademisi'nin konuğu olacak. Çakmakçı, vereceği ‘Yaşama Sanatı' başlıklı söyleşisinde zor zamanlarda güçlü kalmak için gerekli anlayış ve teknikleri paylaşacak. Söyleşisinde mutluluk, yaşamsal enerjinin artırılması, stres ve gerilimin etkilerinden arınma yöntemlerine değinecek olan Çakmakçı, hayatın zorluklarına karşı dayanıklı olmak hakkında tüm soruları yanıtlayacak.

Burcu Arıkan kimdir?

2 yıldır şehirde; sağlıklı, katkısız, doğal gıdanın nasıl daha erişilebilir olabileceği ve üretilebileceği üzerine çalışmakta, bu amaçla çeşitli projeleri hayata geçirmektedir. Permakültür'e Giriş eğitimleri veren Arıkan 2018 yılında Ek Biç Ye iç ekibine dahil olarak, kentte iyi gıda üretimi için emek vermeye devam etmektedir.

Ufuk Çakmakçı kimdir?

Doç. Dr. Ufuk Çakmakçı, konsantrasyon ve farkındalık üzerine Uzakdoğu temelli çalışmalar yapıyor. Şirketlere liderlik, strateji, üreticilik ve yenilikçilik gibi alanlarda farkındalık eğitimleri veren ve bu şirketlerin liderlerine koçluk yapan Çakmakçı, yaşamsal enerjinin artırılması ve stresin etkilerinden kurtulma yöntemlerini paylaşıyor.