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Yaşam Akademisi'nin Nisan programı belli oldu

Akbatı AVM’de düzenlenen Yaşam Akademisi, Nisan ayında ’Duygu Yönetimi’ konulu söyleşi ile Ömer Uzun’u, ’Dijital Çağda Ebeveyn Olmak’ başlıklı sohbetiyle Zeynep İşman’ı konuk edecek.

Akbatı AVM'de düzenlenen Yaşam Akademisi, Nisan ayında 'Duygu Yönetimi' konulu söyleşi ile Ömer Uzun'u, 'Dijital Çağda Ebeveyn Olmak' başlıklı sohbetiyle Zeynep İşman'ı konuk edecek.



Akbatı AVM'de düzenlenen Yaşam Akademisi'nin Nisan ayı programı açıklandı. Buna göre; Yaşam Akademisi'nin ilk konuğu Ömer Uzun ‘Duygu Yönetimi' söyleşi ile çocuklarda ve bireylerde duygu yönetiminin önemini Akbatı misafirleri ile paylaşacak. Uzun, 4 Nisan Perşembe günü gerçekleştireceği söyleşisinde duygu yönetimi ile sağlığı, ilişkileri ve geleceği nasıl yönetilebileceğinin püf noktalarını anlatacak.


Nisan ayının bir diğer konuğu Zeynep İşman ise ‘Dijital Çağda Ebeveyn Olmak' başlıklı söyleşisinde ebeveynlerin teknoloji ve çocuk ilişkisine değinecek. İşman, 18 Nisan Perşembe günü çocuklar üzerinde teknolojiyi olumlu yönde kullanabilme ile ilgili tüm soruları da yanıtlayacak.


Düzenlenen etkinlikler ücretsi gerçekleştirilecek.

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