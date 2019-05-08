Yaşam Vadisi'nde Ramazan dolu dolu başladı

Ramazan ayı boyunca sürecek etkinliklerin ilk günü “Canım Arkadaşım” çocuk tiyatrosu ve Neyler Defler konseriyle dolu dolu geçti.

Bereketiyle sofraları şenlendiren Ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da Beylikdüzü'nde tüm maneviyatıyla karşılandı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her gün düzenlenecek olan etkinlikler ise tüm hızıyla başladı. Yaşam Vadisi Sahnesi'nde ilk iki gün “Canım Arkadaşım” isimli çocuk tiyatrosu sahne aldı. Çocuk tiyatrosunun ardından ilk gün sahnede Neyler Defler ekibi yerini alırken ikinci gün Bizimkent TSM Korosu vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Dolu dolu başlayan etkinlikler Ramazan ayı boyunca Yaşam Vadisi başta olmak üzere mahallerde de hız kesmeden devam edecek.

Neyler ve Defler İstanbul'da ilk kez Beylikdüzü'nde

İstanbul'daki ilk konserini Beylikdüzü Yaşam Vadisi Sahnesi'nde veren Neyler Defler ekibinin konseriyle Yaşam Vadisi ney ve def sesleriyle yankılandı. Konser sonrasında ekibe çiçeklerini takdim eden Beylikdüzü Belediyesi 2. Başkan vekili Müslüm Akülker yaptığı konuşmada Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederken emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Etkinlikler Ramazan boyunca sürecek

Beylikdüzü Belediyesinin Yaşam Vadisi Sahnesi'nde gerçekleşecek dini sohbetler, çocuk ve yetişkin tiyatro oyunları, sanat ve halk müziği konserleriyle Ramazan akşamları dolu dolu geçecek. Her akşam saat 20.00'da dinleti ve saat 20.45'de çocuk tiyatrosu ile başlayan etkinlikler, saat 21.30 itibariyle her gün farklı bir içerik ile devam edecek. Etkinlikler kapsamında 11 Mayıs Cumartesi Selçuk Balcı, 19 Mayıs Pazar Eda Baba ve 1 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.30'da Sunay Akın ve İlhan Şeşen de sevenleri ile buluşacak.