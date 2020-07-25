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Yaşam Vadisi'nde spor ve eğlence bir arada yaşanıyor

Spor İstanbul A.

Ş, Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Açık Hava Spor Etkinliği Yaşam Vadisi 1. Etap'ta başladı.


Ş, Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Açık Hava Spor Etkinliği başladı. 25-26 Temmuz tarihleri arasında Yaşam Vadisi 1. Etap'ın farklı lokasyonlarında gerçekleşen spor etkinliğinde çocuklar, birçok spor dalını aynı zamanda deneyimleme imkânı bularak keyifli vakit geçiriyor. 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinliklerde çocuklar, masa tenisi, satranç, mini golf, bocce ile bisiklet eğitimi ve sürüşü branşlarından ücretsiz olarak faydalanabiliyor.



Çocukların farklı spor branşları ile tanışması hedeflendi


Her biri alanında uzman eğitmenler tarafından teori ve uygulamalı yapılan derslerde 7-14 yaş arasındaki çocukların farklı spor branşları ile tanışması hedefleniyor. Spor ve eğlencenin bir arada yaşandığı etkinlikte, pandemi süreciyle birlikte evlerinde hareketsiz kalan çocuklar ebeveynleri eşliğinde ve sosyal mesafe kurallarına uyarak açık havada spor yapma fırsatı yakalıyor.

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