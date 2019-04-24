Yaşam Vadisi'nin 2'nci etabı 23 Nisan coşkusuyla açıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beylikdüzü'nde binlerce kişi kortej yürüyüşüne katıldı. Kortej yürüyüşünün ardından Yaşam Vadisi'nin 2'nci etabının açılışı gerçekleştirildi. Ardından ise Yonca Lodi konseriyle vatandaşlar 23 Nisan'ın tadını çıkardı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Beylikdüzü'nde bayram coşkusu yaşandı. Binlerce vatandaş Yaşam Vadisi'nden başlayarak açılışı yapılacak olan Yaşam Vadisi'nin 2'nci etabına doğru kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerinde al bayraklarla coşkuyla yürüyen vatandaşlara Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşiyle birlikte eşlik etti. Metrelerce uzunlukta Türk bayrağı ile yürüyen vatandaşlara Rusya, Estonya, Pakistan gibi ülkelerden gelen çocuklar da eşlik etti.

Yürüyüşün ardından açılışı yapılacak olan Yaşam Vadisi 2'nci etapta bulunan sahneye vatandaşlar akın akın geldi. Sonrasında Başkan Çalık sahneye gelerek konuşma yaptı. Çeşitli ülkelerden gelen çocuklara plaket ve çiçek takdim edildikten sonra kurdele kesimiyle Yaşam Vadisi'nin 2'nci etabının açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Açılışın ardından sevilen sanatçı Yonca Lodi sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Lodi'ye, “Memleketim” şarkısını seslendirmesiyle birlikte vatandaşlar da eşlik etti. Lodi'ye plaket ve çiçek takdim eden Çalık, teşekkürlerini iletti.

"23 Nisan dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü her zaman olduğu gibi farkını gösterdi. Müthiş bir kortejle etkinlik alanına kadar geldik. Bizim için çok kıymetli olan Yaşam Vadisi'nin açılışını da bugün yapmayı düşünmüştük. 23 Nisan dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram. Bu bayramı dünya çocuklarına hediye eden bizim ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o kocaman yüreği bütün dünyanın çocuklarını içine sığdıracak kadar büyük. Evlatlarımıza çok güzel bir bayram hediye etti. Aslında bu bayramın manası çok açık. Gelecek nesillerin huzur ve barış içerisinde yaşaması için, kardeşlik içerisinde yaşaması için atılmış bir tohumdur. Umarım bunun kıymetini bilir ve anlarız. Evlatlarımızın ve çocuklarımızın o yüreklerindeki temiz duygu ve saf duygular umarım büyüklerimize de geçer. Bu ülkeyi yöneten ve dünyayı yönetenlere geçer. Kardeşlik ve barış içerisinde bu toplumları birbiriyle kardeşçe yaşatırız” dedi.