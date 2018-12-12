Yaşanılabilir bir Arnavutköy için atıklar geri dönüşüyor

Yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bin 261 ton ambalaj atığı, 32 bin kilogram cam atık ve 772 kilogram atık pil geri dönüşüme kazandırıldı.

Arnavutköy Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi'ne destek için ilçe genelinde geri dönüşüm faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre bu yıl 2 bin 261 ton ambalaj atığı, 32 bin kilogram cam atık ve 772 kilogram atık pil geri dönüşüme kazandırıldı.

Atık pillerin geri dönüşümüne ayrı önem veren Arnavutköy Belediyesi, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinin yürütmüş olduğu ‘Okullar Arası Atık Pil Toplama Kampanyası'na destek veriyor. Kampanya çerçevesinde Arnavutköy'deki 28 okuldan 669 kilogram pil toplandı. En çok atık pil toplayan okulların ödüllendirildiği yarışmada birinci, 120 kilogramla Suatlar İlkokulu oldu. Yarışmada 96 kilogramla Yeniköy Örfi Çetinkaya İlk ve Ortaokulu ikinci olurken, 64 kilogramla Ayazma İlkokulu üçüncü oldu.