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Yaşar Büyükanıt eşinin yanına defnedilecek

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 4 gün önce hayatını kaybeden eşi Filiz Büyükanıt’ın yanına defnedilecek.

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 4 gün önce hayatını kaybeden eşi Filiz Büyükanıt'ın yanına defnedilecek. Yaşar Büyükanıt için eşinin yanında kazılan mezar görüntülendi.


Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, dün sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt cenazesi eşinin 4 gün önce defnedildiği mezarın yanına defnedilecek. Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan Filiz Büyükanıt'ın mezarının yanı Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın defnedilmek üzerek kazıldığı görüldü.

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