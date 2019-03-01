‘Yaşar Kemal Efsanesi' Maltepeli sinemaseverlerle buluştu

Maltepe Belediyesi, dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal'i dördüncü ölüm yıldönümünde, “Yaşar Kemal Efsanesi” isimli belgesel filmin gösterimiyle andı.

Yönetmenliğini ve senaryosunu Aydın Orak'ın üstlendiği 2017 yapımı filmin gösterimi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Filmde, Yaşar Kemal'in doğumundan ölümüne hayatına, kendi ağzından ve hayatına yakın tanıklık etmiş dostlarının anlatımlarıyla yer verildi. Filmde, Yaşar Kemal'in daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış arşiv görüntülerine, yüzlerce saatlik kaynaklardan derlenmiş ses kayıtlarından ve binlerce sayfalık dokümandan yararlanıldı. Müziklerini Murat Hasarı'nın hazırladığı belgeseli Halil Ergün seslendirdi. Film gösteriminin ardından Aydın Orak ile filmin yapım sürecine dair bir söyleşi yapıldı. Orak, filmde Yaşar Kemal'in mücadelesini, edebiyatını, hayatını ve yüzyıla damgasını vuran olaylara karşı tavrını, sinematografik bir anlatımla resmettiklerine değindi. Orak, belgeselin kurgu sürecinde saatlerce izlenebilecek bir arşivin ortaya çıktığını, hazırladıkları 4 saatlik belgeseli, kısaltma sonucu 1 saat 53 dakikalık son şekline dönüştürdüklerini söyledi.