Yaşar Kemal Enstitüsü kuruluyor

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi gerçekleştirilen 'Dostları Usta Yazar Yaşar Kemal'i anlatıyor etkinliğinde konuşan Büyükçekmece Belediye başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece'de Yaşar Kemal Enstitüsü kurulacağının müjdesini verdi.

Büyükçemece Belediyesi Türk edebiyatın usta ismi Yaşar Kemal'i “Dostlar Gözüyle Yaşar Kemal” söyleşisiyle anmak üzere bir dizi etkinlik düzenledi. Müzisyen - Yazar Zülfü Livaneli, Gazeteci - Belgesel Yapımcısı Nebil Özgentürk ve Yazar - Film Yönetmeni Arif Keskiner'in konuşmacı olarak katıldığı programda konuşmacılar Yaşar Kemal ile tanışma hikâyelerini ve Yaşar Kemal ile olan anılarını anlattı. Yaklaşık bir buçuk saat süren programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yaşar Kemal Enstitüsü müjdesi

Program sonrası basın mensuplarına konuşan belediye başkanı Hasan Akgün ile Zülfü Livaneli kurulması planlanan “Yaşar Kemal Enstitüsü” hakkında bilgi verdi. Büyükçekmece Belediye başkanı Dr. Hasan Akgün “Ustalara saygı etkinliğimizde büyük usta Yaşar Kemal vardı. Bugün büyük ustayı yine onu takip eden büyük ustalar Zülfü Livaneli, Arif Keskiner ve Nebil Özgentürk anlattı. Sevgili Zülfü Livaneli çok güzel bir örneklemeyle müthiş bir proje ortaya attı. Neden Goethe enstitüsü gibi neden Cervantes enstitüsü gibi Türkiye'de de bir Yaşar Kemal Enstitüsü olmasın şeklindeki ifadesi beni son derece etkiledi. Daha sonra kendilerini tebrik etmek üzere buraya geldiğimde ben Büyükçekmece Belediyesi ve Hasan Akgün olarak şahsi olarak da bu işte varım yakışan budur. Aynen bu örneklerde olduğu gibi Yaşar Kemal de enstitüleştirilmelidir. Gelecek kuşaklara onun fikirlerini, dünya görüşünü, onun dünyaya vermek istediği sevgi, dostluk, barış fikirlerinin yaşatılması büyütülmesi bakımından böyle bir enstitünün gençliğe ve geleceğe mal edilmesine inandığım için de hem Zülfü Livaneli hocamı kutladım” dedi.

“Adana Büyükşehir Belediyesi da bunun öncülüğünü yapacaktır”

Yaşar Kemal Enstitüsü kurulması için hazır olduklarını belirten Başkan Akgün, “Bugünden itibaren Zeydan Karalar Adana Büyükşehir belediye başkanımız sevgili dostum arkadaşım o ve ben, ben buradan onun gıyabında konuşuyorum, haberlerde inşallah duyacaktır. Adana Büyükşehir Belediyesi da bunun öncülüğünü yapacaktır. Büyükçekmece Belediyesi de bunun çıraklığını belki yapacaktır ama biz ikimizde bu işte var olduğumuzu ben buradan ifade etmek istiyorum. Hem Zeydan Karalar hem de Hasan Akgün bu projeye sahip çıkmıştır” açıklamasını yaptı. Zülfü Livaneli ise “Dolu bir salonda Yaşar Kemal'i andık. Başkan Hasan Akgün'ün kültüre verdiği önemi bugün de görmüş olduk. Kendisine teşekkür ederim; ama bir teşekkürüm daha var bugün ben burada Yaşar Kemal'in çok sevildiğini ama yeteri kadar anlaşılmadığını onun daha çok keşfedilecek yanları olduğunu gördüm. Dünya edebiyatı açısından da, bunu öne sürerek bir “Yaşar Kemal Enstitüsü” kurulması fikrini ortaya sürdüm ve Almanların Goethe enstitüsü gibi ya da İspanyolların Cervantes enstitüsü gibi bizim de bir Yaşar Kemal Enstitümüz olmalı dedim. Sağ olsun sayın başkan buna sahip çıktı yüreğimizi ferahlattı” şeklinde konuştu.

Zülfü Livaneli konuşmasının devamında, “Zeydan başkanda zaten Adana'da Yaşar Kemal'in memleketinde o da bunu yapacaktır ve şimdiden, o zaman bu kadar kuvvetli destekler başlayınca katılımlar da olacaktır mutlaka, “Yaşar Kemal Enstitüsü” hayırlı olsun diyebiliriz” şeklinde konuştu.