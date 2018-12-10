Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu hafta maç yok

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kural hatası yaptığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu hafta profesyonel liglerdeki hiçbir müsabakada görev alamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelmiş ve maç 2-2 sona ermişti. Karşılaşmasının 7. dakikasında Diage'nin kullandığı ancak kaleci Harun Tekin'in çıkardığı penaltı atışında, dönen topu filelerle buluşturan Eduok'un golü, Nijeryalı oyuncunun ceza alanına penaltı vuruşundan önce girmesi nedeniyle iptal edildi. Fenerbahçe, endirekt serbest vuruşla oyuna başladı. Ancak birçok futbol otoritesi, pozisyonda her iki takım oyuncularının da kural ihlali yaptığı gerekçesiyle, penaltının tekrar edilmesi yönünde görüş bildirmişti.

Tüm bu yaşananların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu hafta Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig olmak üzere profesyonel liglerdeki hiçbir maçta yer vermedi.

Uğurlu, bugüne kadar 9 Süper Lig karşılaşmasında hakem, 5'er kez VAR ve AVAR, 1 defa dördüncü hakem ve 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi olmak üzere toplam 21 maçta görev aldı.