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‘Yaşasın Cumhuriyet' graffitileri, Kartal'a renk kattı

Kartal’ı sanat ve kültür kenti haline getirmek için sanatçı yetiştiren bir kurum olarak Kartal Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sanat Akademisi’nin öğrencileri ile Kartallı gençler, ‘Zafer Haftası’ etkinlikleri kapsamında ilçenin park ve meydanlarını, ‘Yaşasın Cumhuriyet’ sloganıyla renklendirdi.

Kartal'ı sanat ve kültür kenti haline getirmek için sanatçı yetiştiren bir kurum olarak Kartal Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sanat Akademisi'nin öğrencileri ile Kartallı gençler, ‘Zafer Haftası' etkinlikleri kapsamında ilçenin park ve meydanlarını, ‘Yaşasın Cumhuriyet' sloganıyla renklendirdi.


Daha önce müzik ve sahne sanatları alanlarındaki başarılarıyla adından söz ettiren Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, bünyesine yeni eklenen Resim Bölümü ile de birbirinden renkli ve başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Son olarak Sanat Akademisi'nin öğrencileri ile Kartallı gençler tarafından ‘Zafer Haftası' etkinlikleri kapsamında ilçenin park ve meydanlarına, ‘Yaşasın Cumhuriyet' sloganıyla graffiti çalışmaları yapıldı. Öğrencilerin hayal gücünü duvara yansıttığı çalışmaları, görenlerin büyük beğenisini topladı.


30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde gerçekleşen Zafer Yürüyüşü'nün başlangıç noktası olan Kartallı Kazım Meydanı'nda gündüz çalışmalara başlayan Sanat Akademisi öğrencileri ve Kartallı gençler, trafolar üzerine de grafiti ve resimler yaparak soğuk duvarlara ruh kazandırdı.


“Yaşasın Cumhuriyet”


Cumhuriyet kazanımlarının önemine dikkat çekmek amacıyla ‘Yaşasın Cumhuriyet' yazılı bir grafiti de yapan gençler ve öğrenciler, 35'e 50 tuval üzerinde bir de Atatürk portresi çizerek çalışmalarıyla meydanın çeşitli noktalarına anlamlı dokunuşlarda bulundu. Graffiti çalışmalarının yanı sıra; üç boyutlu resimler çizip, meydandaki çitleri boyayan öğrenciler, meydanın dış görünümünün güzelleşmesine önemli katkılar sağladı.


Şu an için 33 öğrencisi bulunan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Resim Kursu “Her Yer Benim Atölyem” adı altında, ilçenin çeşitli noktalarında duvarlara resimleriyle hayat veriyor.

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