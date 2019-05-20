“Yaşayan Kadınlar” resim sergisi Kartal'da ziyarete açıldı

Şiddete uğrayarak katledilen kadınların resimlerinin yer aldığı “Yaşayan Kadınlar” sergisi, Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde ziyarete açıldı.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda ziyarete açılan sergiye; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile birlikte sanatçılar ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı. Sergide, şiddete maruz kalıp hayatını kaybeden 44 kadının fotoğrafları, 14 sanatçı tarafından ele alınıyor. Fotoğrafların 23'ü; yağlı boya, karakalem ve akrilik gibi tekniklerde resmedilirken, 21'i ise fotoblok olarak sergide yer alıyor. Ayrıca sergide, ilk muhtar, ilk belediye başkanı ve ilk milletvekili olarak görev yapan kadınların fotoğrafları ve hayat hikayelerinden oluşan bir bölüm de var.

Serginin açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Öncelikle sergide emeği geçen bütün sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyorum, hepinizin emeğine sağlık. Kartal Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi ve ardından, sanatçı Sakine Düzce‘ye hazırlanan sergi için teşekkür ederek Kartal heykelciği takdim etti.

Sergiyle ilgili konuşan Sanatçı Sakine Düzce ise, ”Bu sergimiz ile kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve kadının toplumdaki yerini sorgulamak istedik. Özellikle kadınlar, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde verilen hakların günümüzde nasıl gasp edildiğinin farkına varmalılar. Haklar verilmez alınır, kadınlar hakları için mücadele etmeli. Kadınlarımız bunların bilincinde ve duyarlı olmalı. Ayrıca sergimize verdiği destekler için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e çok teşekkür ederiz” dedi.

2016 yılından bu yana 6 farklı yerde sergilenen Yaşayan Kadınlar sergisini meraklıları, 23 Mayıs tarihine kadar Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda ziyaret edebilecek.