Yasin Kol ve Ali Palabıyık'a aylar sonra Süper Lig'de görev

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Yasin Kol'u 2 ay 25 gün, Ali Palabıyık'ı ise 2 ay 10 gün sonra ligde bir maça hakem olarak atadı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında heyecan yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. TFF'nin resmi sitesinden de bu hafta oynanacak 9 karşılaşmada düdük çalacak hakemler duyuruldu. Açıklanan listede MHK'nin iki ataması dikkat çekti. Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor müsabakasında görevlendirilen Yasin Kol ile Trabzonspor - Giresunspor maçının hakemi olan Ali Palabıyık, ligde aylar sonra bir mücadeleye hakem olarak atandı.

Yasin Kol, Süper Lig'de en son 8 Ekim 2022 tarihinde oynanan ve konuk ekibin 2-1 kazandığı İstanbulspor - MKE Ankaragücü karşılaşmasını yönetmişti. Ali Palabıyık ise 23 Ekim 2022'de Galatasaray ile Conredon Alanyaspor'un 2-2 berabere kaldığı maçta düdük çaldı.

Yasin Kol 2 ay 25 gün, Ali Palabıyık da 2 ay 10 gündür Süper Lig'de hakemlik görevini üstlenemiyordu.