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Yaşlı adama zorla maske takıp, başına kolonya döken kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Bağcılar’da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan, başına kolonya döken ve bu anları sosyal medyada paylaşan kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan, başına kolonya döken ve bu anları sosyal medyada paylaşan kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.


İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan, başına kolonya döken ve o anları sosyal medyada paylaşan O.K, hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından O.K, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.


O.K, gazetecilerin pişman mısınız sorusuna, “Arkadaşımızdı. Birbirimize şaka yapıyorduk. Daha değişik videolarımız var” diyerek cevap verdi.

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