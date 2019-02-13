Yaşlı çiftler 14 Şubat'ı kutlayıp mutluluk sırlarını anlattı

Esenler'de evliliklerinde 30 yılı geride bırakan yaşlı çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü birlikte kutladı. Mutluluk sıralarını paylaşan yaşlı çiftler, kendileri için hazırlanan özel programda mutluluğun tadını çıkardı.

Esenler Belediyesi evliliklerinde 30 yılı aşmış dede ve nineleri 14 Şubat Sevgililer Gününde özel bir programda bir araya getirdi. Esenler Dede Torun Yaşam Merkezinde düzenlenen programa Esenler Belediye başkanı M.Tevfik Göksu, belediye çalışanları, evliliğinde ikinci baharını yaşayan dede ve nineler katıldı. Etkinlik kapsamında ikinci baharını yaşayan yaşlı çiftler 14 Şubat Sevgililer Günü konsepti çerçevesinde hazırlanan ortamda önce kahvaltılarını ettiler ardından pasta kesip çay ve kahve eşliğinde sevgilerini pekiştirdiler. Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinin romantik şarkılarıyla destek verdiği etkinlikte yaşlı çiftler birbirlerine çiçek buketi vererek gönüllerince mutluluğun tadını çıkardılar.

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bütün kıydığım nikhlarda söylediğim bir cümle var benim. Esenlerde yılda 6 bin 500 nikah kıyıyoruz. Bu nikahlarda gelin hanım ve damat beye şunları söylerim. Kendi sevdiklerini ne kadar seviyorsa eşinin sevdiklerini o kadar sev, sen ne kadar seversen o da seni o kadar sever ve sayar. Nikahlar hasım olmak için değil hısım olmak için yapılır bu sevgi ve saygıyı korursanız aile saadetiniz sonsuza kadar sürer. Gerçekten sevgi ve saygıyı koruyup güveni de hiç zedelemeden yolunuza devam ederseniz aile mutluluğu devam ediyor. Acısı var hüznü var, sevinci var elbette zorlukları ve sıkıntıları vardır zaten aile olmak o sıkıntıları birlikte göğüslemekten geçiyor. Birbirimize sevgi ve saygıyı esirgemezsek görüyorsunuz 40 yıllar 50 yıllar ortaya çıkıyor. Sevgi, saygı ve güven uzun yıllar mutlu kalmanın sırrı” dedi.

“Birbirimizi tamamlıyoruz”

39 yıllık evli olan Rahim Köse uzun yıllar evli kalmanın karşılıklı anlayışla olduğunu belirterek, “Bizler görücü usulü evlendik. O zamanlar ailelerimiz böyle uygun görmüştü. 2 tane oğlum, 2 gelinim ve 3 tane torunum var. Mutlu bir aileyiz. 39 yıl boyunca birbirimizi tamamladık bazen sinirlenirsem eşim alttan alıyor, o sinirlendiği zaman ben alttan alıyorum birbirimizi idare ediyoruz” diye konuştu.