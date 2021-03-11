Yaşlı kadını 1 milyon TL dolandıran sahte polisler yakalandı

Beşiktaş'ta kendilerini polis olarak tanıtıp bankadaki parasının FETÖ terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek 73 yaşındaki kadını 1 milyon TL dolandıran şüpheliler suçüstü yakalandı.

Olay, 4 Mart Perşembe günü Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş'ta yalnız yaşayan 73 yaşındaki A.G'yi arayarak kendisinin polis olduğunu belirten bir kişi, isminin FETÖ terör örgütü soruşturmasında geçtiğini, bu yüzden banka hesabındaki paraların incelenmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine banka hesabındaki 1 milyon TL'yi çeken A.G, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir ara sokakta buluştuğu şahsa poşet içinde 1 milyon TL'yi verdi. Aradan bir müddet geçtikten sonra tekrar telefonu çalan A.G'den şahıslar bu kez evini satmasını istedi. Durumdan şüphelenen yaşlı kadın polise ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.G'den evi sattığını söylemesini ve irtibatını kesmeyip randevu vermesini istedi. Parayı almaya gelen şüphelilerden 2'si, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise Beşiktaş iskelesinden tam vapura bindiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Erdal A. (20), Halil E. (27) ve Yakup E.'nin (30) benzer suçlardan suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.