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Yaşlı kadının elinden cüzdanını çalan şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece’de yaşlı bir kadının cüzdanını çaldığı gerekçesiyle aranan zanlı yakalandı.

Küçükçekmece'de yaşlı bir kadının cüzdanını çaldığı gerekçesiyle aranan zanlı yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin gerçekleştirdiği kapkaç anı kameralara yansıdı.


Edinilen bilgilere göre olay 2 Eylül'de Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen 68 yaşındaki H.G. adlı kadının arkasından yaklaşan bir kişi, elinde tuttuğu cüzdanını elinden çekip aldı. Meydana gelen kapkaçın ardından kayıplara karışan faili yakalamak için harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, olayın gerçekleştirdiği çevredeki kamera görüntülerini tek tek izledi. Güvenlik kamera kayıtlarından eşkali tespit edilen Muhammet Y. (29), 19 Eylül'de Halkalı Merkez Mahallesinde bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlıyı ele veren kıyafetleri oldu


Polis, şüpheliyi giydiği kıyafetlerden teşhis ederken, evinin önünde yakalanan zanlının üzerinde aynı kıyafetler olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından geçtiğimiz Pazar günü adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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