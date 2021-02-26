Yaşlı kadınları hedef alan sahte polisler yakalandı

İstanbul'da kendilerine polis süsü vererek yaşlı kadınları 'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek toplamda 925 bin TL dolandıran şahıslar, polis tarafından yakalandı.

Maltepe ve Sarıyer'de kendilerine polis süsü veren şüpheliler, ağlarına düşürdükleri yaşlı kadınları toplamda 925 bin TL dolandırdı. İlk olay, 23 Şubat günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Maltepe'de yaşayan Neslihan K.'yı (70) arayarak kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, “Kimlik bilgileriniz çalındı, paranız terör örgütüne aktarılacak, paranızı kontrol etmemiz lazım” dedi. Telefon dolandırıcılarının yalanlarına inanan emekli kadın, hesabındaki 195 bin TL'sini çekip vereceğini söyledi. Bir şantiyede işçi olarak çalışan dolandırıcılar telefonla konuşurken o sırada duyan başka işçiler durumdan şüphelenip polise haber verdiler. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine Maltepe'de yaşayan Neslihan K.'nın evinin önüne geldiler. Şüpheliler ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından elebaşı olan O.T (26) tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Şüpheliler S.D. (23) ve D.S. (22) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 190 bin TL ise Neslihan K.'ya teslim edildi.

Diğer olay ise aynı gün Sarıyer'de meydana geldi. Başka şüpheliler Zeynep T.'yi (68) arayarak kendilerini polis olarak tanıttılar. Dolandırıcının "Adınız FETÖ soruşturmalarında, hesaplarınız kullanılacak. Bu yüzden hesabınızdaki paraları incelememiz lazım” sözleri üzerine telaşa kapılan yaşlı kadın, banka hesabında bulunan 730 bin TL'yi çekerek teslim etti. Olaydan sonra İzmir'e giden yaşlı kadın dolandırıcılar tarafından aranmaya devam etti. Bu olaydan şüphelenen Zeynep T., İstanbul'a geri dönüp durumu polise bildirdi. Gelen ihbar üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler, Zeynep T.'den tekrar parayı bir zarfın içinde apartmana bırakmasını isteyerek, sivil bir polisin gelip onu alacağını söyledi. Yaşlı kadın içi boş zarfı kapının önüne koydu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Musa A. (19), Abdulvahap A. (21) ve Mustafa Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.