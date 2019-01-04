‘Yaşlı ve Yaşlı Hasta Bakımı Sertifika Programı' mezunlarını verdi

Beykoz Belediyesi ve Beykoz Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 'Yaşlı ve Yaşlı Hasta Bakımı Sertifika Programı'nı tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan öğrenciler için tören düzenlendi.

Beykoz Üniversitesinin Kavacık'ta bulunan yerleşkesinde düzenlenen sertifika törenine ev sahibi olarak Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in yanı sıra akademik personel ve sertifika almaya hak kazanan öğrenciler katıldı.

Yaşlılara layık bir şekilde hizmetin ancak eğitimle sağlanacağını belirten Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Deriz ki, yaşlılar başımızın tacı. Onlar için ne yaptığımızı düşünmek lazım. Başımızın tacı olan insanlara layık oldukları şekilde hizmet etmek gerekiyor. Bunun yolu da eğitim alan insanlardan geçiyor. Kendimiz belediye olarak bir çalışma başlatmıştık. İlçemizde bulunan 100'e yakın yaşlımıza evde bakım hizmeti veriyoruz. Gözleri kapıda kalmasınlar diye onların ellerinden tutmaya gayret ediyoruz. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sertifika töreni konuşmasına 2 gün önce Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden akademisyen Ceren Damar'ı anarak başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bundan iki gün önce bir üniversite çatısı altında gözü dönmüş bir öğrenci tarafından katledilen Ceren Damar kardeşimizi ben buradan rahmetle anıyorum. Eşinin dün cenaze töreninde yaptığı duygulandıran konuşması hepinizin yüreklerine dokunmuştur. Henüz üç aylık eşini kaybetmiş bir adam öğrencilere “önce insan olun” diyor. Gerçekten gençlerimize verebileceğimiz en güzel mesajlardan bir tanesi. Ne olursa olsun önce insan olalım. Bugün burada sertifika alacak genç kardeşlerimde yaşlılara hizmet edecekler. Önce insan olarak şefkatle, merhametle yaşlılarımıza, büyüklerimize, çınarlarımıza hizmet edeceksiniz" diye konuştu.

Sözlerine devam eden Kaya, "Biz 2002 yılından itibaren yaşlılarımıza, engellerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza yönelik sosyal politikalarımızla birlikte insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla birlikte bugün Avrupa'nın çok ilerisinde bir noktaya varıyoruz. Engelsiz yaşam merkezlerimiz, yerel yönetimlerimizin, belediyelerimizin çalışmalarıyla artık engelli aileleri bir yere gideceklerinde çocuklarını emanet edebilecekleri mekana sahip oldu. Bu anlamda başta Beykoz Belediyesi olmak üzere bütün belediyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yaşlı ve Yaşlı Hasta Bakımı Sertifika Programı eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından verildi.