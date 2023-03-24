‘Yaşlılara Saygı Haftası'nda Aktif Yaşlanma Bilgilendirme Semineri

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda ileri yaş hastalarına “Sağlıklı ve Aktif Yaşlanmak Mümkün” çağrısında bulunan Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile birlikte düzenlediği “Aktif Yaşlanma Bilgilendirme Semineri”yle yaşlılıkta sağlığı korumanın etkin yollarını anlattı.

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), kurulduğu günden bu yana yaşlı, engelli, bakıma muhtaç, yalnız ve tüm dezavantajlı bireylerin toplumsal yaşamdan kopmadan; sağlıklı, kendi kendine yetebilen bireyler olarak yaşamlarına devam etmelerini hedefleniyor. Bu nedenle “Hayata yıl değil yıllara hayat katmak” düşüncesiyle yaşlı bireyleri fiziksel, zihinsel, sosyal aktiviteler ile destekleyerek onların yaşam kalitesini yükselterek daha sağlıklı yaş almalarını ve daha mutlu birey olmaları için çalışıyor. Daha önceki birçok çalışmada yaşlılar ile bir araya gelerek atölye çalışmaları, ısınma oyunları, bisiklet sürme, nefes egzersizleri, çiçek ve bitki dikimi, bulmaca çözme, sanat faaliyetleri gibi etkinliklere ev sahipliği yapan AKDEM, 18-24- Mart Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde “Sağlıklı ve Aktif Yaşlanmak Mümkün” düşüncesiyle tekrar yaşlı hastalarıyla bir araya geldi.

AKDEM'in Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile birlikte yürüttüğü programda; Yaşlılık sürecinde fiziksel aktivite, beslenme, sağlık kontrolleri ve çevre düzenlemelerin öneminin anlatıldığı "Aktif Yaşlanma Bilgilendirme Semineri" düzenlendi. Aktif Yaşlanma Bilgilendirme Semineri'nde yaşlılık ve fiziksel aktivite ile ilgili bilgilendirmeleri Prof. Dr. Arzu Razak Özdinçler yaparken, yaşlılık ve beslenmeyle ilgili Dr. Merve Savıcı, yaşlılıkta sağlık kontrolleri hakkında Dr. Ayşe Yıldız ve yaşlılıkta güvenli çevre ile ilgili bilgileri ise Öğretim Görevlisi Remziye Akarsu verdi. Program sonrasında ise katılımcılara ücretsiz olarak kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo ölçümü, denge ve ayak analizi yapıldı.