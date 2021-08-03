Yasmani Copello 6. oldu

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda erkekler 400 metre engelli yarışını 6.
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metre engelli yarışını 6. sırada tamamladı.
2020 Tokyo Olimpiyatları 11. gün yarışlarıyla devam ediyor. Milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide piste çıktı. Ay-yıldızlı sporcu, 47.81'lik derecesiyle 6. sırada yarışı tamamladı.
Norveçli Karsten Warholm 45.94'le ilk sırada yer alırken, ABD'den Rai Benjamin 46.17 ile ikinci, Brezilyalı Alison dos Santos ise 46.72'yle üçüncü basamakta yer aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Yasmani Copello Escobar'ın final yarışını izledi.