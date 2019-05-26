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Yassıada'nın geçmişten günümüze tanıtım videosu

Cumhurbaşkanlığı, "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinin geçmişten günümüze tanıtım videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı, "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinin geçmişten günümüze tanıtım videosunu paylaştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemelerde bulunacağı Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde son durum görüntülendi. 14 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılan 18.3 hektarlık Yassıada projesinde, gemilerle taşınan iş makinalarıyla yapılan çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Adadaki çalışmaların sona yaklaşıldığı öğrenilirken, Cumhurbaşkanlığı, Yassıada'nın geçmişten günümüze tanıtım videosunu paylaştı.

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