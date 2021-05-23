Yatağın altındaki televizyon kutusundan kaleşnikof çıktı

Beyoğlu'nda iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama eylemlerine karışan şüphelilere yönelik polis, iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Bir şüphelinin yakalandığı baskında yatağın altındaki televizyon kutusunun içinden kaleşnikof çıktı.

Beyoğlu'nda iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama eylemlerine karışan F.K. ve T.S. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Örnektepe Mahallesi ve Sütlüce Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskında F.K. isimli şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet AK-47 model uzun namlulu Kaleşnikof marka silah, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Yapılan aramalarda yatağın altında televizyon kutusunun içerisine saklanan kaleşnikofun bulunma anı saniye saniye kameraya yansıdı. Yapılan araştırmalar neticesinde diğer şüpheli T.S.'nin ‘silahla yaralama' suçundan tutuklandığı tespit edildi. F.K. isimli şüpheli hakkında da ‘ruhsatsız silah bulundurma, satın alma ve kullanma' suçlarından işlem başlatıldı.