Yatak endüstrisi 2023'te 3 milyar dolar ihracat hedefliyor

2023'ün sonuna kadar 3 milyar dolarlık üretimi 4 milyar dolara, 2 milyar dolarlık ihracatı ise 3 milyar dolara çıkması beklenen yatak yan sanayi sektörü İstanbul'da uluslararası bir organizasyonla bir araya geldi.

Türkiye'de sektörünün ilk fuarı olduğu belirtilen IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla bugün başladı. IBIA EXPO 2022, Türkiye'nin yatak komponentleri ve teknolojileri konusunda ilk olmasının yanı sıra, uluslararası düzeyde de Avrasya'nın en büyük fuarı olma özelliğini taşıdığı belirtildi. IBIA EXPO 2022'nin açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Doğu'nun Avrupa'ya, Batı'nın Asya'ya, dünyanın da Afrika'ya açılan kapısı ve dünyanın merkezi konumunda olduğunu vurgulayarak, "Ülkemiz öyle stratejik bir konuma sahip ki, dünyanın önemli pazarlarına görece yakınlık gibi çok değerli bir avantaja sahibiz. Biz, bu avantajımızı ürünlerin vitrini dediğimiz fuarlar aracılığıyla ekonomik kazanımlara dönüştürebiliriz. Bu manada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak fuarları ziyadesiyle önemsiyoruz" dedi.

Avrupa'da ve ABD'DE resesyonun konuşulduğu bir dönemde, İstanbul'da bugün Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı dışında kuyumculuk ve demir çelik ile beraber 3 fuarın açılışına katılacağını bildiren Varank, "Böylesine bir ekonomik canlılığın yaşanması bizleri şahsen memnun etti.Fuar, ülkemizin yatak kompanentleri ve teknolojileri konusundaki ilk fuarı. Bu yıl ilk defa düzenlenmesine rağmen sektöründe Avrasya'nın en büyük, dünyanın 2. büyük fuarı konumunda. 4 gün sürecek fuar bundan sonra sektörün en önemli buluşma noktalarından bir tanesi olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Şekip Avdagiç ise “Kısa zamanda hem dernekleşen hem de ulusal düzeyde organize olan IBIAEXPO'yu tebrik ediyorum. Türkiye'nin çok önemli üretim potansiyeli olan bu sektörün 3 milyar hedef olan ihracatını, 13 milyar dolar seviyelerine çıkarabileceğini inşallah göreceğiz” dedi.

"Hedef, dünyada ilk üç ülke arasına girmek"

IBIA Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, dünya yatak üretiminin alt sektörleriyle birlikte yıllık 40 milyar dolar gibi önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, "Türkiye'de yatak yan sanayi sektörünün rakamsal büyüklüğüne bakıldığında çok parlak bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Ülkemizdeki sektörel firmaların üretimleri 3 milyar dolar, ihracatları ise 2 milyar dolar. 25 bin kişilik dev bir istihdama sahibiz. Hedefimiz yeni rekorlara, 35 bin istihdama ve 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak" dedi.

IBIA EXPO 2022 organizatörü BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, IBIA EXPO 2022'nin kısa sürede uluslararası bir boyut kazanarak, sektöründe Avrasya'nın en büyük fuarı olduğunu söyledi.

ISPA Başkanı Ryan Trainer başta olmak üzere birçok sektör temsilcisinin katılacağı seminerler ve etkinlikler bölümü de fuarda katılımcılar tarafından izlenebilecek. Seminerlerde son teknolojiler ve trendler anlatılarak, katılımcılara zengin ve efektif bir platform sunulacak. Fuar kapsamında, yatak endüstrisindeki trendler, yatak üretiminde endüstri 4.0, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik, kalite, etki ve yeni ürün ve yeni pazarlara ulaşım gibi konular, seminerlerin ana başlıkları olacak. Seminerlere, Yatsan CEO'su Gökalp Bahçeli, Elektroteks CEO'su Serkan Güler, BekaertDeslee Sürdürülebilirlik Müdürü Charles Christiaens, Yataş Operasyon Direktörü Metin Özbek, Durak Tekstil Pazarlama Müdürü Ali Yiğit Durak, Boyteks Harun Gürkan Yiğit ve Özen İplik'ten Adnan Türker konuşmacı olarak katılarak sektöre ilişkin bilgiler verecek.

IBIA Expo 2022, yatak yan sanayi, makine ve ekipmanların profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir ticaret fuarı olmasının yanı sıra en son teknolojilerin ve inovatif ürünlerin sergilendiği bir ihracat platformu özelliği de taşıyor.

Fuar; 150'ye yakın firma katılımıyla 15 bin metrekare alanda 6-9 Ekim tarihleri arasında ziyaretçileriyle buluşacak.