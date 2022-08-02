Yatay geçiş imkânı için son tarih 15 Ağustos

Üniversitelerin yatay geçiş imkânları ise 15 Ağustos'a kadar devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Öğrenciler yanlış yaptıkları ve istemedikleri tercihleri yatay geçiş sayesinde telafi edebiliyor” diye konuştu.

Öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçişi, yatay geçiş olarak adlandırılıyor. Yatay geçişler YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılıyor.

Yatay geçiş online başvurularının 15 Ağustos tarihinde son bulacağını hatırlatan Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Öğrenciler yanlış yaptıkları ve istemedikleri tercihleri yatay geçiş sayesinde telafi edebiliyor. Yatay geçişin sağladığı olanaklar göz önünde bulundurulmalı. Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler için üniversite, bölüm ve hatta şehir değişikliği için hala zaman var” dedi.

Kurum dışı lisans ve ön lisans programlarına yatay geçiş başvurularında bulunan öğrencilere birçok imkân sunduklarına vurgu yapan Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi lisans bölümlerine geçişte yüzde 25 oranında indirim imkânı, lisans ve ön lisans bölümlerine geçişte ise tüm programlara yüzde 50 oranında indirim uyguluyoruz. Öğrenciler daha fazla imkâna ve olanağa sahip olarak eğitimlerine devam edebilir” diye konuştu.

15 Ağustos günü sona erecek yatay geçiş başvurularının kayıtları ise 18 Ağustos gününe kadar devam edecek.

Yatay geçiş başvuruları için gerekli belgeler ise şu şekilde:

“Öğrencinin öğrenim gördüğü programda almış olduğu dersleri ve başarı notlarını gösterir transkript (kapalı zarf içinde teslim edilmelidir)

“Öğretim planı (lisans için 8, ön lisans için 4 yarıyıllık dersleri gösterir liste)

“Ders içerikleri (kurum veya noter onaylı-tamamladığı yarıyıla kadar başarılı olduğu derslere ait)

“Disiplin durumunu belirten belge (transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez)

“Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait yerleştiğini belirten ÖSYM sonuç belgesi

“Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait tüm puanlarını içeren ÖSYM sonuç belgesi

“Öğrenci belgesi (güncel)

“Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü başka yükseköğretim kurumları var ise onaylı transkriptleri

“Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden temin edeceği daha önce Ek Madde 1 (merkezi yerleştirme puanına göre) yatay geçiş yapmadığını belirtir belge.”