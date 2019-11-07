Yatırım amaçlı öğrenci evi projesinde yeni fırsat

Yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, Kasım ayına özel bir kampanya hazırlayarak, yatırımcılara yüzde 10 peşin ve 50 ay vadeyle bin 644 TL'lik taksitlerle öğrenci evi sahibi olma imkânı sunuyor.

İnşaat sektöründe yeni bir yatırım modelini hayata geçiren Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, yeni kampanyasıyla yatırımcı olmanın şartlarını adeta yeniden düzenliyor. Bu kapsamda Univa duyurduğu yeni kampanyasıyla; Kocaeli ve Düzce'de yer alan projelerinde yüzde 10 peşin ve 50 ay vadeyle bin 644 TL'lik taksitlerle öğrenci evi sahibi olma imkânı sunuyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, Sakarya, Kocaeli ve Düzce'deki Univa projelerinin alternatif gayrimenkul sektöründe birçok ilke öncülük ettiğini vurguladı. Yatırımcılara; projelerdeki avantajların yanı sıra alım konusunda da birçok kolaylık sunmayı hedeflediklerini anlatan Karayel, “Univa, daha düşük birikimlere sahip olan kişilere de yatırımcı olma fırsatı sunuyor. Kampanyamız ile ayda bin 644 TL gibi düşük taksitler ile kira öder gibi öğrenci evi sahibi olabilme imkânı sağlıyoruz” diye konuştu. Kampanya çerçevesinde ilk 12 ayda yüzde 30, ilk 24 ayın sonunda da yüzde 30'luk ara ödemelerin bulunduğunu aktaran Karayel, böylece Univa Düzce projesinde 274 bin TL'ye, Univa Kocaeli projesinde de 365 bin TL'ye öğrenci evi satın alma imkânı getirildiğini aktardı.

Yüzde 65 fiyat artışı

Karayel, 2 bin 424 yatak kapasitesiyle ‘Tek Çatı Altında Dünyanın En Büyük Öğrenci Evi' projesi olma özelliğine sahip Univa Sakarya'da öğrenci evlerinin satışının tamamlandığını belirterek, 786 yatak kapasiteli Univa Kocaeli ve bin 701 yatak kapasiteli Univa Düzce projelerinde ise satışların devam ettiğini aktardı. Kocaeli ve Düzce'deki projelerin 8 yılda amortisman, 5 yıl kira garantisi ve yüzde 65 fiyat artışı gibi avantajları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Karayel, tapu teslimlerinin hemen gerçekleştirildiği Univa Öğrenci Evleri'nde peşin ödeme halinde de cazip indirim fırsatlarının sunulduğunu belirtti.