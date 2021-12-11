Yatırım uzmanı, fırsatçılığın doğurduğu sıkıntıları açıkladı

Türkiye'ye yurtdışından yatırım yapmaya teşvik eden ve bu konuda birçok çalışması bulunan Nasuh Özdemir İstanbuli, yatırım yapanların sayısının arttığını ifade etti. İstanbuli, “Akıllıya kırk gün deli dersen deli olur. Sürekli aynı şeyleri tekrar edip ve şikayetçi olduğun şeyleri gidermek yerine aksine büyümesine sebep oluyorsan ‘sebebi' sensin demektir. Söylemlerimiz, davranışlarımız ve meseleye yaklaşmamız olmayan bir krizi, kriz haline getirir. Kriz varsa bile daha da büyütür, kısacası neyi görmek istiyorsak buna uygun davranışlar ve icraatlar sergilemeliyiz" dedi.

“Türkiye'ye yatırım daha çok arttı”

Yapılan fırsatçılık hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbuli, “Eğer dışardan ekonomimize müdahale edip ülkemizin dengesini bozmak isteyenler varsa ve biz de fırsatçılık yapıyorsak, ya da böyle bir müdahale olmadığı halde bu fırsatçılığı yapıyorsak işte o zaman kendimize şunu sormalıyız; ‘Biz her şeye yeterli miyiz?' Kriz olsa da olmasa da fazla zarar görmeden yolumuza devam edebiliriz. Aksi takdirde ekonomik koşulları bahane ederek insanların yürek terini bir şekilde gasp etmeye çalışırsak asla bu emek kimseye yar olmayacak. Türkiye'ye yatırımın daha çok arttığını görüyorum” diye konuştu.