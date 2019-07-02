Yavaş yemek yemek kilo vermeye yardımcı oluyor

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, “Birçok kişi yemeği maalesef hızlı ve dikkatsiz bir şekilde tüketiyor. Bu da kilo alımına ve çeşitli sağlık problemlerine sebep oluyor. Evet hızlı yemek yemek kilo alımına sebep olabilir. Çalışmalar hızlı yemek yiyen bireylerin kilo almaya daha meyilli olduğunu ve zamanla kilo aldıklarını gösteriyor. Yemekten sonra bağırsaklardan salgılanan ghrelin adı verilen açlık hormonunun salgılanması baskılanır ve tokluk hormonu salgılanarak iştah kontrol altında tutulur. Bu hormonun salgılanması yaklaşık 20 dk sürer yani bu süre sonunda beyne tokluk sinyalleri iletilir ve biz doyduğumuzun farkına varırız. Yavaş yemek daha az yemek yemenizi ve dolayısıyla gün içerinde daha az kalori almamızı sağlar. Yavaş yemek yemek kilonun kontrol altında tutulmasını sağlamakla birlikte aynı zamanda sindirime yardımcı olur, besinlerin daha iyi emilmesini sağlar ve stres seviyesini azaltır” dedi.

İmrağ, yemek yeme hızını yavaşlatmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Uzun saatler aç kalmaktan kaçının, yiyecekleri olabildiğince çok çiğneyin, yemeklerden önce 1 su bardağı su için, bilgisayar, telefon, televizyon karşısında yemek yemekten kaçının ve ne yediğinizin,ne kadar yediğinizin farkına varın. Her lokmadan sonra çatal, kaşığı masaya bırakın bu size zaman kazandıracaktır.”