İhlas Haber Ajansı

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'Yavuz' sondaj gemisi Karadeniz'e açılmak üzere İstanbul Boğazı'na giriş yaptı

’Yavuz’ sondaj gemisi Karadeniz’e açılmadan önce gerekli teknik hazırlıklarını tamamlamak için Haydarpaşa Limanı’na demirledi.

'Yavuz' sondaj gemisi Karadeniz'e açılmadan önce gerekli teknik hazırlıklarını tamamlamak için Haydarpaşa Limanı'na demirledi.


Türkiye'nin üç adet sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'e açılmak üzere kurtarma römorkörleri eşliğinde Haydarpaşa Limanı'na geldi. Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa limanında gerekli teknik hazırlıklarını tamamladıktan sonra Karadeniz'e açılacak.

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