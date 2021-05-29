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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tır, vince çarptı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, vince çarptı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, vince çarptı.


Olay, saat 12.00'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, köprüde seyir halinde olan 16 ADV 26 plakalı tır, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, önündeki vince çarptı. Tırda maddi hasar meydana geldi. Vinç sürücüsü yoluna devam ederken, kaza sonucu kullanılamaz hale gelen tır, çekici tarafından kaldırıldı.

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