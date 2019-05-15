Yavuz Sultan Selim köprüsünden masalsı görüntüler

Sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan çekilen görüntülerle masalsı manzaralar oluşturdu. Yeni evlenen çiftlerden fotoğraf sanatçılarına kadar bir çok kişi Garipçe Kalesine gelerek hem manzarayı görüntülediler hem de eşsiz manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Sarıyer'de etkili olan sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde eşsiz manzaralar oluşturdu. Sise bürünmüş köprünün havadan çekilen manzarası masalsı manzaralar oluşturdu. Sis içerisinde kaybolan köprünün ayakları kimi zaman kısmen gözüktü. Havadan çekilen görüntülerde araçların bulutların üstüne gidiyormuş görüntüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Eşsiz manzarayı izlemek için Fotoğraf sanatçılarından yeni evlenen çiftler kadar bir çok vatandaş Garipçe Kalesine akın etti. Yeni evlenen çiftler ise düğün fotoğraflarını nadir gözüken sis manzarası eşliğinde çekildi. Bir çok vatandaş daha önce böyle bir manzara görmediklerini ifade ederken sis içinde kaybolan köprünün görüntüsünü çok beğendiklerini dile getirdiler.

“Ben burayı çok beğeniyorum”

Garipçe Kalesine sık sık manzara izlemek için geldiğini ifade eden Damla Aysal, “Bence çok güzel bir manzara. Avrupa Yakasının en güzel manzarası bence burasıdır. Ben genelde ailem ile buraya çok sık gelir fotoğraf çektirir eğleniriz. Garipçe Kalesi'nde piknik falanda yapılıyor ben burayı çok beğeniyorum. Aşırı sisli karşı tarafı hiç göremiyorum. Ben geldiğimde karşı tarafı görüyordum bu sefer daha farklı bir manzara oldu bizim için karşı taraf gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

“Sisler içinde kaybolması gerçekten güzel bir manzara”

İlk kez Garipçe Kalesi'ne geldiğini belirten İsmail Hepli, “ Ben Çamlıca Tepesinde oturuyorum daha önce buraya hiç gelmedim. Çamlıca da köprü manzaram var. Yüksekte oturduğum için bulut ve sis manzaramı kesmiyor. Buraya ilk defa geldiğimde değişik bir manzara ile karşılaştım. Aslında farklı bir ambiyansı var. Ben oturduğum yerden köprüyü net bir şekilde görebiliyorum ancak burada köprünün sisler içinde kaybolması gerçekten güzel bir manzara” şeklinde konuştu.