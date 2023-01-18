YTL Osman mahlası ile bilinen Osman Yavuz'a yılın en iyi çıkış yapan fenomeni ödülü verildi.

Sosyal medya üzerinden ciddi bir takipçi kitlesine sahip olan Osman Yavuz'a yılın en iyi çıkış yapan fenomeni ödülü verildi. Ödülün kendisi için çok önemli olduğunu belirten YTL Osman, sosyal medyanın gücüne her zaman inandığını söyledi. Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarına vatandaşların ilgi gösterdiğini aktaran Yavuz, ‘'2004 yılından beri ben YTL lakabını kullanıyorum. Bu ismi 2019 yılında sosyal medyaya taşıdım. Çok da güzel geçiyor. Yaklaşık 3 milyon takipçim var. Sosyal medya son dönemlerin popüler alanlarından biri. Birçok fenomen çok farklı alanlarda görüntü çekip yoğun ilgi görebiliyor. Bu alan yeni bir çalışma yöntemi sunuyor vatandaşlara. Yeteneklerine güvenenler de bunu iyi değerlendirince ortaya ilginç bir o kadar da eğlenceli görüntüler çıkıyor. Yapmış olduğumuz çalışmalar nedeni ile özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen organizasyonda yılın en iyi çıkış yapan fenomeni ödülü tarafıma verildi. Bu ödülü bana layık gören herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi.