Yaya geçidinde hafriyat kamyonunun ezdiği kadın hayatını kaybetti

Esenyurt'ta yaya geçidinde hafriyat kamyonu tarafından ezilen kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Sultaniye Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halindeki S.Y.'nin hakimiyetindeki 34 LGG 55 plakalı hafriyat kamyonu, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına çarptı. Yaşanan feci kazada kadın hayatını kaybederken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri emniyet şeridi ile yolu trafiğe kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek çalışma yaptı. Kadının cansız bedeni ekipler tarafından morga götürülürken kamyon sürücüsü S.Y. ise gözaltına alındı.